الدكتور الشثري يؤكد مواقف المملكة الراسخة والثابتة في خدمة المسلمين

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض

أكد معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على مد جسور العلاقات الحسنة مع العالم والمشاركة في المناسبات الإسلامية التي منها افتتاح جامع ” فخر المسلمين ” في جمهورية الشيشان الذي يتسع لــ 100 ألف مصل.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه على هامش مشاركته ضمن وفد المملكة في افتتاح جامع ” فخر المسلمين ” بالشيشان، منوهاً بالدور الذي تضطلع به المملكة في تعزيز أواصر المحبة والأخوة الإسلامية مع مختلف البلدان الإسلامية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ محققة بذلك مقاصد الشريعة الإسلامية ودعائمهما التي كانت ولازالت منهجاً ودستوراً لهذه البلاد المباركة.

وأشار معالي الدكتور الشثري إلى جهود المملكة ومواقفها الراسخة والثابته في خدمة المسلمين بالعالم ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، وتبني كل ما من شأنه جمع الصف الإسلامي وتوحيد الكلمة والعمل على تقوية وشائج المحبة والأخوة التي تؤكد عليها تعاليم الإسلام، وقال :” من هنا جاءت الدعوة الكريمة من فخامة الرئيس الشيشاني لخادم الحرمين الشريفين ليوفد وفداً رفيع المستوى للمشاركة في هذه المناسبة تأكيداً على المكانة التي تحظى بها المملكة لدى مختلف الدول الإسلامية.

ورفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة وجميع بلاد المسلمين الأمن والأمان .