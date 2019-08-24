شركة "راين اير" للطيران ستلغي محطات باسبانيا

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مدريد: ستلغي شركة الطيران "راين اير" أربع محطات في إسبانيا وتطلق خطة تسريح جماعي قد تشمل 512 وظيفة من طيارين وأفراد طواقم الطائرات، وفقا لبيان لاحدى النقابات، في حين من المقرر إعلان الإضراب في ايلول/سبتمبر.

وقالت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موظفيها اطّلعت عليها وكالة فرانس برس "لقد تم اتخاذ قرار بإغلاق عدد من المحطات اعتبارا من 8 كانون الثاني/يناير 2020 وهي تينيريفي ولانزاروت وغران كناريا وجيرونا".

وأضافت "من المؤسف أن نبلغكم (...) بقرارنا ببدء إجراءات التسريح الجماعي لأفراد طواقم الطائرات والطيارين" في هذه المطارات الأربعة.

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وكانت الشركة الإيرلندية قد أعلنت أواخر تموز/يوليو عن خطط لإلغاء 900 وظيفة من إجمالي 13 ألف موظف في شبكتها.

وكان ممثلون عن أفراد الطواقم في إسبانيا قدموا الثلاثاء الماضي إشعارا بالإضراب لمدة عشرة أيام احتجاجا على إغلاق المحطات.

يشار إلى أن الشركة تواجه العديد من الإضرابات في أوروبا.

