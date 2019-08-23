بالصور.. حريق في حي المتنبي بواسط

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن حريقا اندلع في حي المتنبي بواسط.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في بستان بمنطقة حي المتنبي بواسط، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني بالنعمانية اخمدت الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

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يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.