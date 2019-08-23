السعودية تشارك بـ6 لاعبات فى بطولة العالم للبولينج

شارك منتخب «سيدات البولينج» السعودى فى النسخة السادسة من بطولة العالم للسيدات، المقامة فى مدينة لاس فيجاس الأمريكية، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ البولينج السعودى.
وتقام البطولة فى مدينة لاس فيجاس فى الفترة ما بين 22 و31 أغسطس فى صالة ساوثبوينت بلازا بمشاركة 6 لاعبات، وهن: مشاعل العبدالواحد، وغادة نمر، وأمانى الغامدى الرياض، ونهلة عدس، ومريم الدوسرى الخبر، وهديل ترمين من جدة، تحت إشراف مدرب المنتخب البريطانى ماريو جوزيف.
وترأس البعثة السعودية بدر بنعبدالله آل الشيخ، وبمرافقة كل من مديرة الفريق رزان بكر، وإدارى الفريق وليد الدوسرى، والإعلامى حمد الشغرود.
وبدأ الفريق المكون من 6 لاعبات معسكره الإعدادى فى مدينة الرياض قبل البطولة، وشارك فى 3 بطولات محلية مفتوحة فى الرياض، جدة، والخبر هذا العام.
وسيشارك الفريق فى منافسات الفردى، والزوجى، والثلاثى، والفرق فى بطولة العالم للسيدات فى لاس فيجاس.
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