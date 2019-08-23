الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال في السفارة الأمريكيّة

قام وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم باستدعاء القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى بغداد براين مكفيترز، لعدم تواجد السفير الامريكي في العراق.

وبحث الطرفان سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، وتمت مناقشة آخر المستجدات على الساحة العراقية والإقليمية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتعاون الاستخباري والعسكري ومحاربة

الإرهاب بموجب أولويات العراق ورؤية القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وأكد الوزير الحكيم على أن العراق ملتزم بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه وبما يحفظ امن العراق والمنطقة، وأن العراق ليس ساحة للنزاع والاختلاف بل للبناء والتنمية، وفي هذا الإطار حث الوزير الحكيم الجانب الامريكي

على الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع العراق في الجوانب الأمنية والاقتصادية وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات.

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ختاماً أوضح الوزير الحكيم جلياً، ان العراق وحكومته يضع كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة أولوياته لمنع أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي وبما يصون امن وسيادة العراق وشعبه.

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