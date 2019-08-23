مصدر: ارتفاع حصيلة تفجير المسيب الى 28 مصابا

افاد مصدر امني في محافظة بابل، الجمعة، بان حصيلة تفجير المسيب ارتفعت الى 28 مصابا.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حصيلة تفجير دراجة نارية مفخخة في قضاء المسيب بمحافظة بابل ارتفعت الى 28 مصابا".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المصابين تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج".
وشهد قضاء المسيب بمحافظة بابل في وقت سابق من اليوم الجمعة انفجر دراجة نارية، ما ادى الى سقوط عدد من المصابين.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المصابين تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج".
وشهد قضاء المسيب بمحافظة بابل في وقت سابق من اليوم الجمعة انفجر دراجة نارية، ما ادى الى سقوط عدد من المصابين.
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