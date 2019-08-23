الان تتابع “الانتقالي” يعلن وقف إطلاق النار في شبوة استجابة لدعوة السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 18 دقيقة - 9:08 م, 23 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي وقف إطلاق النار في شبوة استجابة لدعوة السعودية، وفقا لمصادر لقناة العربية.

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