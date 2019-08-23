الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الأميركي في بغداد

استدعى وزير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم، مساء اليوم الجمعة، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد براين مكفيترز، لعدم تواجد السفير الأميركي في العراق.

وجرى خلال لقاء الاستدعاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، ومناقشة آخر المستجدات على الساحة العراقية والإقليمية، والقضايا المتعلقة بالتعاون الاستخباري والعسكري ومحاربة الإرهاب، بموجب أولويات العراق ورؤية القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وقال وزير الخارجية العراقي، إن العراق "ملتزم بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه، وبما يحفظ أمن العراق والمنطقة"، وأنه "ليس ساحة للنزاع والاختلاف، بل للبناء والتنمية"، مضيفاً أن العراق يضع كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة أولوياته، لمنع أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي، وبما يصون أمن وسيادة العراق وشعبه.

وحث الحكيم الجانب الأميركي "على الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع العراق في الجوانب الأمنية والاقتصادية، وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات".