نيوزيلندا تشرعن دفع رواتب الموظفين بالبتكوين وباقي العملات الرقمية

قررت الحكومة النيوزيلاندية السماح بدفع رواتب الموظفين عن طريق العملات المشفرة، وتطبيق الضريبة عليها وفقا لذلك أسوة بنظام الدفع العادي.
وفي نشرة خاصة بشهر غشت، أصدر مكتب الضرائب في البلاد، قرارا جديدا بخصوص ضريبة الدخل، ينص على أنه يمكن دفع راتب الموظفين عن طريق عملات مشفرة، طالما كانت هذه الواتب مقابل خدمات يتم تنفيذها بموجب عقد عمل، وتكون محددة بقيمة محددة تشكل أجر الموظف.
ووفقا لصحف محلية، فإن إدارة الضرائب فرضت أن تكون المبالغ المشفرة الممدفعة قابلة للتبادل، والتصرف فيها كعملة، أو ربط سعرها بعملة واحدة أو أكثر من العملات الورقية العادية، فيما سيتم البدء في تطبيق القرار انطلاقا من الأول من شهر شتنبر المقبل.
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