كوريا الشمالية: مستعدون للحوار وللمواجهة مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج هو، اليوم الجمعة، إن بيونج يانج مستعدة لكل من الحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت عنه نقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية.

وحذر المسؤول واشنطن من الحسابات الخاطئة المتمثلة في استمرار فرض العقوبات.

والمحادثات على مستوى فرق العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية متوقفة منذ فشل قمة ثانية عقدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فبراير شباط في العاصمة الفيتنامية هانوي.

والتقى ترامب وكيم مرة أخرى في يونيو عند الحدود بين الكوريتين واتفقا على استئناف المفاوضات، لكن ذلك لم يحدث بعد.

وقال ري "إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تحلم بتحقيق كل شيء من خلال العقوبات، فإنه يجب علينا إما أن نتركها تواصل الحلم أو نعمل على تبديده".

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وأضاف "نحن مستعدون لكل من الحوار والمواجهة. إذا حاولت الولايات المتحدة مواجهتنا بالعقوبات وعدم التخلي عن وضع المواجهة، فسيكون ذلك سوء تقدير منها".

واتهم الوزير الكوري الشمالي أيضاً وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بإلقاء "ظلال قاتمة" على المحادثات بين البلدين، قائلاً إن بومبيو يولي طموحاته السياسية أهمية على السياسة الخارجية الحالية لبلاده.

تأتي تصريحات ري رداً على تصريحات أدلى بها بومبيو هذا الأسبوع قال فيها إنه إذا لم تنزع كوريا الشمالية سلاحها النووي فإن الولايات المتحدة ستبقي على أقوى عقوبات في التاريخ بينما تحاول إقناع كوريا الشمالية بأن نزع السلاح هو الطريق الصحيح.

كان المبعوث الأميركي لكوريا الشمالية ستيفن بيجن، الذي يقود المحادثات معها على مستوى فرق العمل، قد وصل إلى العاصمة الكورية الدنوبية سول يوم الثلاثاء لمناقشة المحادثات.

وتوقع كيم هيون-تشونج نائب مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي استئناف محادثات نزع السلاح النووي بين أميركا وكوريا الشمالية قريباً وذلك بعد اجتماعه مع بيجن يوم أمس الخميس.