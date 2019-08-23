وسائل إعلام إسرائيلية: إنفجار عبوة ناسفة قرب جنين بالضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
قالت القناة 13 العبرية، اليوم الجمعة، إن عبوة ناسفة ألقيت عند معبر الجلمة قرب جنين بالضفة الغربية، فيما سمعت أصوات دوي الانفجار.
وزعم مراسل القناة العبرية العاشرة أور هيلر: "فلسطينيا يقود دراجة نارية قام بإلقاء عبوة ناسفة باتجاه قوة من جيش الاحتلال قرب معبر الجلمة".
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