أخرجوهم من عزلتها.. عراقيون يشجعون أطفالهم على ترك الألعاب الإلكترونية

تحاول "سمية محمد" تشجيع أطفالها الخمسة على ترك الألعاب الإلكترونية التي يقضون فيها جل ساعات النهار والليل، وإخراجهم من عزلة تلك الألعاب إلى روح الألعاب الشعبية؛ لأنها أكثر فائدة في تهذيب عقولهم.

وتقول سمية (39 عامًا) إنها من أكثر الناس معارضة لامتلاك الأطفال أجهزة إلكترونية، إلا أنها أجبرت على شرائها لهم بسبب تذمرهم ولامتلاك أطفال أعمامهم وأخوالهم تلك الأجهزة، مشيرة إلى أنه بعد يومين من امتلاكهم الأجهزة بدأ الخمول جليا عليهم، خاصة الذكور، ولم يعدوا يسمعون ندائي، ولا يتناولون الطعام في موعده، ولا يشعرون بالجوع إلا بعد نفاد شحن الجهاز الإلكتروني.



وأضافت أنها رصدت أيضا حركات وتصرفات لم تشاهدها من قبل؛ مما دفعها لاتخاذ خطوات عملية جادة لإرشادهم نحو الألعاب الشعبية الأكثر أمنا وتنمية لعقولهم، فبدأت بسحب الأجهزة الإلكترونية منهم تدريجيا.



وتشير سمية، وهي مهندسة كهرباء وموظفة حكومية، إلى أن "أطفالها الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وتسعة أعوام كانوا يقضون ثماني ساعات منذ استيقاظهم وحتى الساعة الخامسة مساء في اللعب الإلكتروني. وتشير سمية، وهي مهندسة كهرباء وموظفة حكومية، إلى أن "أطفالها الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وتسعة أعوام كانوا يقضون ثماني ساعات منذ استيقاظهم وحتى الساعة الخامسة مساء في اللعب الإلكتروني. وتتابع " بدأ الأطفال العودة إلى الألعاب الشعبية والعادية التي كنا ونحن صغار نلعبها، وتوارثتها الأجيال، فلعب والدهم معهم كرة القدم والسباحة وألعابا شعبية أخرى كالاستغماية، والجري خلف الأطفال الآخرين وغيرها؛ بهدف إبعادهم عن خطر الأجهزة التي سرقت طفولتهم وأجمل أيامهم". وشددت على أن توفير البدائل لهم مثل تسجيلهم في نادٍ للأطفال ودورات تحفيظ القرآن في المساجد، ومشاركتهم اللعب في المنزل وحتى خارجه، عزز لديهم الثقة في ترك أجهزتهم الإلكترونية لخطورتها.

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