مايلي سايرس تعترف بالخيانة علناً!

وكان النجمان ارتبطا لفترات متقطعة خلال 10 سنوات، لكنهما تزوجا قبل 7 أشهر فقط. بينما قدم هيمسورث أوراق الطلاق، الأربعاء الماضي، مشيرا إلى خلافات لا يمكن التوفيق بينهما.

وذكرت نجمة البوب في تغريداتها أنه يمكن للناس أن يصفوها بأنها "ترقص بغرابة، تدخن الماريغوانا، جاهلة طويلة اللسان" لكنها ليست "كاذبة".



ولفتت سايروس إلى أنها كانت مخلصة منذ تصالحها مع هيمسورث. وأضافت أنها تحب هيمسورث، و "ستظل كذلك".