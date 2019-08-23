الان تتابع “فتح” تدين اعتقال “حماس” عدداً من كوادرها المتعاطفة مع شهيد الغربة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رام الله – وكالات - الخليج 365
أدانت حركة “فتح” الفلسطينية، بأشد العبارات، حملة الاعتقالات التي تشنها حركة “حماس” بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
واستنكرت “فتح”، في بيان لها أمس الخميس، ما تقوم به “حماس” تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وكوادر الحركة في القطاع، مؤكدة أنها تأتي في ظل المواقف الوطنية من قبل القيادة الفلسطينية تجاه أسرانا في سجون الاحتلال، ورفضها للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية بشأن استقطاع مخصصات أسرهم وذويهم، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية “وفا”.
وقالت إن “اعتقال واستدعاء كوادر ونشطاء فتح والتحقيق معهم، بحجة تعاطفهم مع شهيد الغربة الدكتور الصيدلاني تامر السلطان، ومشاركتهم في بيت العزاء، ينم عن انسلاخ حماس عن القيم الإنسانية والأخلاقية”.
وأشارت إلى أن “الشهيد سلطان شهيد لقمة العيش، هاجر جراء السياسات التي تنتهجها حركة حماس، بحثاً عن وطن لا ملاحقة فيه ولا اعتقال ولا ظلم فيه كظلمها”.
كانت هذه تفاصيل خبر “فتح” تدين اعتقال “حماس” عدداً من كوادرها المتعاطفة مع شهيد الغربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.