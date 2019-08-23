الجزائر.. التحقيق مع وزير العدل الأسبق في قضايا فساد

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-social media وزير العدل الأسبق الطيب لوح

وفتح ديوان مكافحة الفساد في وقت سابق تحقيقا ضد الطيب لوح، تنفيذا لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وقد أعلن حينها منع الوزير من السفر.

هذا وتجري عمليات توقيف وتحقيقات في الجزائر لمحاسبة مسؤولين حاليين وسابقين كبار، إلى جانب مليارديرات من العيار الثقيل، في إطار عملية موسعة لمكافحة الفساد.

أخبار ذات صلة

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قد كشف أنه اطلع شخصيا على "ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال"، مؤكدا أنه سيتم "تطهير البلاد نهائيا من الفساد والمفسدين".

Advertisements

شاهد ايضًا: من هو سعيد بوتفليقة؟

[Monday 1:05 PM] Shaima AlKholy (International Business Service)