إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي شمال قطاع غزة

أخلت الطواقم الطبية الفلسطينية، فجر الجمعة، فلسطينيا جريحا بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الحدودية شمال قطاع غزة.



وقالت وزارة الصحة بغزة: إن طواقم الإسعاف نقلت شابا مصابا برصاص الاحتلال من المنطقة المحاذية للحدود شرق غزة.

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وأفاد مصدر طبي لـ"العين الإخبارية" بأنه إثر ورود إشارة بإطلاق نار إسرائيلي تجاه شخص في المنطقة الحدودية المحاذية لشمال قطاع غزة، توجهت سيارات الإسعاف إلا أن قوات الاحتلال منعتها من الوصول عبر إطلاق النار بمحيطها.

وأضاف أنه في وقت لاحق جرى التنسيق عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتمكين طواقم الإسعاف للدخول للمنطقة، بحثا عن مصابين أو ضحايا محتملين، والتي عثرت بدورها على مصاب بالرصاص في الأطراف السفلية وحالته خطيرة، ونقلته لأحد المشافي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن قوة إسرائيلية رصدت مسلحا يقترب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأنه ألقى عدة قنابل يدوية باتجاه القوات الإسرائيلية التي كانت في المكان واستهدفته، دون وقوع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية.

ويستبق هذا الحدث مظاهرات الجمعة الـ71 لمسيرة العودة وكسر الحصار، التي وجهت دعوات واسعة للمشاركة فيها اليوم ضمن فعالية "لبيك يا أقصى".