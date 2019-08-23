مسؤول روسي:واشنطن تحاول صرف النظر عن تطويرها صاروخا جديدا عبر توجيه الاتهامات لنا

رأى عضو ​مجلس الاتحاد الروسي​، ​أليكسي بوشكوف​، أن ​الولايات المتحدة​ الأميركية تتهم ​روسيا​ بانتهاك معاهدة حظر ال​صواريخ​ قصيرة ومتوسطة المدى، لصرف النظر عن تطويرها صواريخ جديدة.

ولفت إلى ان "الولايات المتحدة طورت ​صاروخ​ا جديدا متوسط المدى وبهذا انتهكت معاهدة حظر ​الصواريخ​ قصيرة ومتوسطة المدى، ثم بدأت تبحث عن ذريعة لنقد الاتفاقية، والآن يتحدثون عن خطط نشر هذه الصواريخ في آسيا، في أسرع وقت ممكن، وهذا يعني أن لديهم هذه الصواريخ".

وأعلنت ​واشنطن​ انسحابها من معاهدة التخلص من الأسلحة المتوسطة وقصيرة المدى، بذريعة عدم التزام ​موسكو​ بها، حيث تطالب الولايات المتحدة روسيا التخلص من صاروخ 9إم729 الذي مداه لا يتوافق مع المعاهدة، وفقا لواشنطن.