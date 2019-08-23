رأى عضو مجلس الاتحاد الروسي، أليكسي بوشكوف، أن الولايات المتحدة الأميركية تتهم روسيا بانتهاك معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، لصرف النظر عن تطويرها صواريخ جديدة.
ولفت إلى ان "الولايات المتحدة طورت صاروخا جديدا متوسط المدى وبهذا انتهكت معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، ثم بدأت تبحث عن ذريعة لنقد الاتفاقية، والآن يتحدثون عن خطط نشر هذه الصواريخ في آسيا، في أسرع وقت ممكن، وهذا يعني أن لديهم هذه الصواريخ".
وأعلنت واشنطن انسحابها من معاهدة التخلص من الأسلحة المتوسطة وقصيرة المدى، بذريعة عدم التزام موسكو بها، حيث تطالب الولايات المتحدة روسيا التخلص من صاروخ 9إم729 الذي مداه لا يتوافق مع المعاهدة، وفقا لواشنطن.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي:واشنطن تحاول صرف النظر عن تطويرها صاروخا جديدا عبر توجيه الاتهامات لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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