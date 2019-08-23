مصادر القوات للشرق الاوسط: عدم تعيين مرشحنا في المجلس الدستوري انقلاب

وصفت مصادر "​القوات اللبنانية​" عدم تعيين مرشحها في "​المجلس الدستوري​" بـ"الانقلاب".

وأوضحت مصادر "القوات" لـ"الشرق الأوسط" أن الاتفاق مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ كان في جلسة البرلمان، التي لم يكن نصابها ليتمّ لولا حضور نواب "القوات"، وتم خلالها انتخاب 5 أعضاء لـ"الدستوري"، لم يكن لـ"القوات" حصة بينهم، على أن تأخذ حصتها من الأعضاء المعينين في ​مجلس الوزراء​.

وأكدت مصادر وزارية أن "القوات" لم تتلقّ وعداً من الحريري بدعم مرشحها، إنما كان الاتفاق مع بري في جلسة البرلمان الأخيرة، قبل أن يعودوا ويسحبوا اسم مرشحهم قبل يوم من التصويت.

وأضافت المصادر لـ"الشرق الأوسط" بعد اللقاء الذي عقد مساء الأربعاء بين وزير الخارجية ​جبران باسيل​ والحريري أنه عرض على "القوات" تسمية العضو الأرثوذكسي أو الكاثوليكي، بعد رفض "​التيار الوطني الحر​" التنازل عن الماروني، لكنهم رفضوا.