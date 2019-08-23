شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: أنا المختار لشن الحرب التجارية على الصين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأربعاء) أن الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين ليست حربه، وأن رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها لكنه «المختار» من الله لأداء هذه المهمة! وقال خلال مؤتمر صحفي مطوّل عقده فجأة في حديقة البيت الأبيض: «هذه ليست حربي التجارية. هذه حرب تجارية كان يجب أن يخوضها منذ وقت طويل رؤساء آخرون». وأضاف: «أحد ما كان عليه أن يقوم بهذه المهمة»، قبل أن ينظر إلى السماء ويفتح ذراعيه قائلاً «أنا هو المختار».

وفرض ترمب رسوماً جمركية قاسية على ما قيمته 250 مليار دولار من الواردات الصينية سنوياً. ويعتزم فرض تعرفات جديدة على واردات بقيمة 300 مليار دولار في جولتين آخريين في 1 سبتمبر و 15 ديسمبر من 2019. ورغم تحذير صندوق النقد الدولي من أن حرب ترمب التجارية ستؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، ومع ظهور مؤشرات على احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي، لا يبدو أن سيد البيت الأبيض بصدد التخفيف من وطأة هذه الحرب. وقال ترمب: «أنا أواجه الصين. أنا أواجه الصين في التجارة، وهل تعرف ماذا؟ نحن نفوز».