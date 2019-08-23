شكرا لقرائتكم مسؤول أميركي: عرض واشنطن بيع نظام باتريوت لأنقرة انتهى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الخميس إن عرض الولايات المتحدة بيع نظام صواريخ "باتريوت" الدفاعي الذي تنتجه شركة "ريثيون" لتركيا "أزيل من على الطاولة"، بعد قرار أنقره شراء منظومة صواريخ "إس 400" الروسية.

ويحتدم الخلاف بين أنقرة وواشنطن منذ سنوات بشأن اهتمام تركيا بمنظومة "إس 400" التي يقول مسؤولون أميركيون ومن حلف شمال الأطلسي إنها ليست متوافقة مع دفاعات الحلف وتشكل تهديدا لمقاتلات "إف 35" الشبح التي تنتجها "لوكهيد مارتن" وتستخدمها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون لها.

وبدأت الولايات المتحدة عملية رفع تركيا من برنامج تصنيع الطائرة في أبريل/نيسان الماضي، بعدما قالت أنقرة إنها لن تتراجع عن شراء صواريخ "إس 400". وزادت حدة التوتر في يوليو/تموز، عندما تلقت تركيا الشحنة الأولى من منظومة الصواريخ الروسية.

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وقال مسؤول الخارجية الأميركية أمس إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا مراراً بأن عرض البيع سينتهي إذا مضت قدماُ في شراء الصواريخ الروسية.

وأضاف المسؤول: "أبلغنا تركيا دائماً أن أحدث عرض لنا بشأن باتريوت سيزال من على الطاولة إذا تلقت شحنة منظومة "إس 400". عرض باتريوت الذي قدمناه انتهى".

وأحجم متحدث من شركة "ريثيون" عن التعليق على تصريحات المسؤول في الخارجية، قائلاً إنها مسألة حكومية.