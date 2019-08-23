نجمات عالميات قريبا بالمغرب.. طنجة والبيضاء ومراكش وجهاتهن

يرتقب أن تزور نجمات عالميات المغرب، في الشهور الأولى من العام المقبل، قصد تصوير مشاهد من فيلم عالمي بعنوان “355” تلعبن بطولته.

وتحل كل من الممثلة الأمريكية الشهيرة جيسيكا تشاستين، والكينية الأصل لوبيتا نيونقود، والاسبانية بينيلوب كروزو بالمغرب، وبالضبط في مدن طنجة، والدار البضاء، ومراكش لإنجاز لقطات في الفيلم الذي تنزج لقطاته بفرنسا وانجلترا كذلك ، ويندرج ضمن خانات أفلام التجسس.

وسبق أن زارت الأمريكية جيسيكا تشاستين المغرب سنة 2011، إذ حظيت بتكريم في المهرجان الدولي للسينما بمدينة مراكش.

وأصبح المغرب، في السنوات الأخيرة، قبلة لصناع السينما العالمية وحتى العربية، من أجل تصوير مشاهد في أعمال ضخمة الانتاج.