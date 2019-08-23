شكرا لقرائتكم خبر عن حبس شقيق المدير العام السابق للأمن الجزائري والان مع التفاصيل
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة ”وهران“ الغربية في الجزائر، اليوم الخميس، إيداع رجل الأعمال يمني هامل، شقيق المدير العام السابق لجهاز الأمن الوطني، السجن لارتباطه بقضايا فساد متعددة.
ووجه القاضي إلى شقيق الجنرال هامل تهم: ”الثراء الفاحش دون تبرير، واستغلال النفوذ من أجل الاستيلاء على العقار، واستغلال النفوذ“.
وبذلك، يرتفع عدد المحبوسين من أسرة الجنرال عبدالغني هامل إلى 6 أشخاص، إضافة إلى مدير عام الشرطة الجزائرية الأسبق، وكلهم متهمون بتهم فساد واستغلال النفوذ لتحقيق الكسب غير المشروع.
ولم يحدث أن زُجّ بمسؤول أمني أو سياسي رفيع في السجن بمعية أبنائه وأخيه وزوجته، مثلما حدث مع قائد الحرس العسكري الجمهوري السابق ومدير عام الشرطة ورئيس ”الأفريبول“، ما أثار جدلًا في البلاد.
وارتبطت عائلة هامل وبينها ابنته سيدة الأعمال المثيرة للجدل، شاهيناز، بأسماء من الوزراء والمسؤولين والقادة الأمنيين، يجري التحقيق معهم لضلوعهم بجرائم يُعاقب عليها القانون، مثل ”الكسب غير المشروع والتلاعب بصفقات ومشاريع الإنفاق العام، والنهب واستغلال النفوذ والتخويف وتحريض موظفين عموميين وهدر المال العام“.
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