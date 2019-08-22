اجتماع وزراء خارجية "إيجاد" لدعم السلام في جنوب السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اجتمع وزراء خارجية دول الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيجاد)، بأديس أبابا على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيجاد) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حول سبل تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان وترتيبات الفترة الانتقالية المقرر لها نوفمبر المقبل.

التقت "العين الإخبارية" نائب وزير الخارجية الكيني أبامبو نامامبا، لمعرفة أهم التحديات التي تواجه الأطراف الجنوبية لتشكيل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان، والتي حدد لها نوفمبر المقبل.