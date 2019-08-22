محمد بن زايد يبحث مع ميركل هاتفيا سبل تعزيز العلاقات

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث مع مستشارة ألمانيا سبل تعزيز العلاقات

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، اتصالا هاتفيا من أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشارة الألمانية، خلال الاتصال الهاتفي، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تنميتها، بما يحقق المصالح المتبادلة بين دولتي الإمارات وألمانيا.

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واستعرض الجانبان تطورات مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشارة الألمانية حرصهما المشترك على مواصلة دعم علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها لفتح آفاق أوسع للعمل المشترك، في ظل توفر الإرادة السياسية والمقومات المتنوعة لدى البلدين.

وشددا على ضرورة الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار والسلم إقليميا وعالميا، وتغليب لغة العقل والحوار والتفاهم في معالجة القضايا والمشكلات التي تشهدها عدد من المناطق.

يأتي اتصال المستشارة الألمانية في ظل التحضيرات لانعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية السبت المقبل، لتبادل وجهات النظر بشأن مجمل القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة خصوصا الملفات السياسية والاقتصادية.