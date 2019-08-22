الان تتابع الخارجية الأميركية: تم إخطار قطاع الشحن بفرض عقوبات على الناقلة الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 10 دقائق - 12:21 ص, 23 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 قال مسؤول بالخارجية الأميركية، إنه تم إخطار قطاع الشحن الأميركي بفرض عقوبات على الناقلة الإيرانية.

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