بالفيديو: إسرائيل تستهدف إحدى طائراتها

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أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، إن قواته في مرتفعات الجولان المحتلة أطلقت عن طريق الخطأ النار على طائرة مدنية بعد ظنهم أنها طائرة سورية.

أثار ظهور طائرة صغيرة في سماء الجولان ردا فوريا من قبل الجنود الإسرائيليين الذين ظنوا أنها طائرة سورية تريد غزو إسرائيل.

ويظهر على مقطع الفيديو كيف يقوم ثلاثة جنود بإطلاق النار على طائرة تطير فوق الحقول.

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وتضررت الطائرة المدنية وأصيبت بثلاث رصاصات قبل أن أدرك المهاجمون أنهم يستهدفون مواطنا إسرائيليا، وذكرت مصادر محلية أن الطيار نفسه اعتقد أنه تعرض لإطلاق النار من قبل الجيش السوري، وقد تمكن من الهبوط في مطار محنايم قرب الحدود اللبنانية.

وصرح الجيش الإسرائيلي إن هذا حادث خطير وسيجري التحقيق فيه، وهناك دروس سنتعلمها منه.

وأضاف: “لم يصب أحد خلال الحادث الغريب، وهذه من الإجراءات العسكرية المعتادة التعرف على “طائرات التسلل” ومواجهتها على مقربة من الحدود السورية، بحسب صحيفة “إسرائيل ناشونال نيوز”.