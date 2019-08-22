الدفاع المدني اخمد حريقين في جديدة القيطع ومشتى حمود

شب حريق في بلدة جديدة القيطع العكارية،أتى على مساحة من الأشجار المختلفة والأعشاب اليابسة. كما شب حريق آخر في بلدة ​مشتى حمود​ العكارية،أتى بدوره على مساحة من الأشجار المختلفة والأعشاب اليابسة. وقد عمل عناصر و​متطوعو الدفاع المدني​ في كلتا البلدتين على السيطرة على الحريق وإخماده قبل إمتداده الى الأراضي المجاورة، ومن ثم عملوا على تبريدها تحسبا من إشتعالها مجددا.



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