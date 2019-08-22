الدوري السعودي.. حمد الله وأمرابط يتفوقان على حدراف وياجور _صور

استهل نادي النصر السعودي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على أكمل وجه، بفوزه في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، اليوم الخميس، على ضيفه ضمك بهدفين دون مقابل.

وشهدت المباراة مشاركة أربعة لاعبين مغاربة، عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط من جانب النصر، وثنائي الرجاء الرياضي السابق، الملتحق في “الميركاتو” الصيفي الحالي بنادي ضمك، زكرياء حدراف ومحسن ياجور.

ولم يمهل حامل اللقب ضيفه الصاعد حديثا لدوري المحترفين أكثر من 24 دقيقة، لينجح البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا في افتتاح حصة التسجيل، قبل أن يظهر زميله وهداف الفريق حمد الله وبضاعف الحصة بهدف ثان في الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للشوط الأول.

ونجح الفريق الأصفر في الحفاظ على تقدمه خلال مجريات الجولة الثانية من المباراة، التي جرت أطوارها على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، لينتهي اللقاء بتفوق حمد الله وأمرابط على حدراف وياجور.