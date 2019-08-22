محافظ البقاع تفقد مركز منتدى المقعدين في زحلة

تفقد ​محافظ​ ​البقاع​ القاضي كمال أبو جوده يرافقه رئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلوم "مركز منتدى المقعدين في زحلة" ، وجال داخل أقسامه، واطلع عن كثب على النشاطات الحرفية والرياضية والطبية التي يقوم بها الأعضاء، وتفقد أوضاعهم واحتياجاتهم والصعوبات التي يعانون منها. وتأتي هذه الزيارة استكمالا للمبادرة التي أطلقها ابو جوده لتسهيل المعاملات الإدارية العائدة لذوي الإحتياجات الخاصة.

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