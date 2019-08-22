فرنسا/مقتل شخص على الأقل بعد اندلاع حريق في مستشفى قرب باريس

وكالات - قالت السلطات الفرنسية اليوم الخميس 22 أوت 2019 إن شخصا على الأقل لقي حتفه وأصيب ثمانية بعد اندلاع حريق خلال الليل في مستشفى على مشارف باريس.

وشب الحريق في مستشفى هنري موندور في مدينة كريتاي في وقت متأخر ليل الأربعاء وأُخمد في نهاية المطاف في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ولم يُعرف بعد سبب الحريق.

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وقال مارتن هيرش مدير المستشفيات العامة في باريس على تويتر "أُخمد الحريق الذي اندلع في المبنى السكني داخل مجمع مستشفى هنري موندور بفضل تدخل رجال الإطفاء".

وأضاف "يؤسفنا أن نقول إن هناك حالة وفاة".