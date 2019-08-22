بومبيو يقول إن فريقه يركز جهوده على الإفراج عن كنديين تحتجزهما #الصين

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "الى اليسار" ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أوتاوا يوم الخميس

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أوتاوا إن فريقه يشارك في جهود الإفراج عن كنديين تحتجزهما الصين.

وأضاف بومبيو ”أود أن ألفت الانتباه إلى أن فريقنا يركز على مساعدة الكنديين للإفراج عنهما... تحتاج الصين لاحترام التزاماتها التي قطعتها للعالم... احتجازهما خطأ“.

وقالت السفارة الصينية في كندا لرويترز في وقت سابق من يوم الخميس إن العلاقات بين بكين واتاوا تواجه ”صعوبات جمة“. وطالبت كندا بالإفراج عن منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز التي اعتقلتها بناء على مذكرة أمريكية في فانكوفر في ديسمبر كانون الأول.