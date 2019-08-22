مقتل ثلاثة اتراك باشتباكات قرب العراق

اعلنت السلطات المحلية التركية، عن مقتل ثلاثة اتراك في اشتباكات قرب العراق.
وقال مكتب حاكم ولاية شرناق في بيان له ان " ثلاثة عسكريين أتراك قتلوا جراء اشتباك مع مسلحي حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد، في منطقة قريبة من حدود سوريا والعراق".
واضاف أن "العسكريين الذين قتلوا كانوا يعملون على تأمين منشآت شركة النفط الوطنية التركية (TPAO) قرب مدينة سيلوبي"، مشيرا إلى أن "الاشتباك أدى أيضا إلى تحييد ثلاثة مسلحين أكراد (وهذا مصطلح يستخدم بحق القتلى أو المصابين أو الأسرى)".
وتابع أن "طائرة مسيرة سبق أن رصدت في المنطقة نفسها مسلحين للعمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا".
وجاء ذلك بالتزامن مع مواصلة حكومة أنقرة عملياتها ضد المسلحين الأكراد في مختلف أنحاء البلاد.
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