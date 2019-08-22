مقتل 3 جنود أتراك في اشتباك مع مسلحين أكراد

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قال مكتب حاكم إقليم تركي اليوم الخميس إن ثلاثة جنود أتراك قتلوا في اشتباك مع مسلحين أكراد في جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود مع سوريا والعراق.
وذكر مكتب حاكم إقليم شرناق في بيان مكتوب إنه "تم تحييد" ثلاثة مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور خلال المواجهة.
وأضاف أن الجنود كانوا يشرفون على أمن شركة البترول التركية الحكومية (تباو) قرب بلدة سلوبي في إقليم شرناق عندما وقع الاشتباك أمس الاربعاء. وقال إن طائرة مسيرة رصدت المسلحين في نفس المنطقة من قبل.
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