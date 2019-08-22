الدفاع العراقية: مقتل 6 عناصر من "داعش" في ديالى شرقي العراق

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن "مقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، إثر محاولتهم استهداف قوات أمنية في محافظة ديالى شرقي البلاد"، مشيرةً إلى أنه "تم قتل الستة على يد قوة من الفرقة الخامسة، عندما حاولوا استهدافها".
وفي بيان لها، لفتت الدفاع العراقية إلى أن "القوة تمكنت من محاصرة العناصر الستة وقتلهم جميعاً بعد الاشتباك معهم"، مشيرةً إلى أن "بين القتلى أربعة انتحاريين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، وضمنهم ما يسمى "إعلامي ولاية ديالى"، الذي عُثر على كاميرته في منطقة "قره تبه" بمحافظة ديالى".
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