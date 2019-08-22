طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مواقع في قطاع غزة بذريعة الرد على إطلاق صاروخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وكان طيران الاحتلال الحربي قد قصف يوم الأربعاء، موقعاً بحرياً فلسطينياً بذريعة الرد على إطلاق قذيفة هاون انفجرت في منطقة مفتوحة قرب إحدى مستوطنات المجلس الإقليمي "سدوت نيغيف".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم رصد عملية إطلاق قذائف أخرى من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وإن الجيش رد باستهداف مواقع أخرى في شمالي القطاع.

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من جهتها، قالت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت عدة مواقع، فجر اليوم الخميس في قطاع غزة مشيرة إلى أن طيران الاحتلال استهدف موقع البحرية الواقع غرب مدينة غزة بثلاث غارات متتالية فيما سُمع دوي انفجار قوي جنوب مدينة غزة.

كما دوت أصوات الانفجارات شمال ووسط قطاع غزة، فيما أطلق الاحتلال قنابل الإنارة على منطقة "صوفا" على الحدود الشرقية للقطاع.