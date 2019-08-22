الأمم المتحدة: عودة الروهينغا إلى بورما تتم على أساس طوعي

اكّدت الأمم المتحدة أنّ العودة المقرّر أن تبدأ اليوم لآلاف اللاجئين الروهينغا من بنغلادش إلى بورما تتمّ "على أساس طوعي"، وذلك في الوقت الذي يعقد فيه مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لبحث هذا الملف، بطلب من بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بعدما أبدت هذه الدول الخمس خشيتها من احتمال أن تتمّ عمليات إعادة اللاجئين بطريقة قسرية.
وذكر المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحافي أنّ "الطابع الطوعي للعودة هو في الحقيقة حجر الأساس لموقفنا".
وشدّد المتحدّث على أنّ "أي عودة يجب أن تكون طوعية ومستدامة وآمنة وكريمة".
ومن المقرّر أن تبدأ اليوم عملية إعادة حوالى 3500 لاجئ من الروهينغا من بنغلادش إلى بورما.
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