ترامب: أنا مسؤول عن أشياء عظيمة لإسرائيل

أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّ"ما من رئيس على الإطلاق قام بأي شيء يقترب مما قمت به ل​إسرائيل​، من مرتفعات ​الجولان​ و​القدس​ و​إيران​ وغيرها"، وذلك في معرض ردّه على سؤال عن قوله إنّ ​اليهود​ الأميركيين الذين يصوّتون للحزب الديمقراطي هم "عديمو الولاء"، في تصريح اعتبره البعض معادياً للسامية.

وشدد خلال ​مؤتمر​ صحافي مطوّل عقده بصورة مرتجلة أمام ​البيت الأبيض​ على انه "أنا مسؤول عن أشياء عظيمة لإسرائيل".

من جهة أخرى، جدّد الرئيس ترامب اتّهامه لخصومه الديمقراطيين، ولا سيّما النائبة الفلسطينية الأصل ​رشيدة طليب​، بـ"معاداة السامية".