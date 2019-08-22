ترامب: أنا مسؤول عن أشياء عظيمة لإسرائيل

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ"ما من رئيس على الإطلاق قام بأي شيء يقترب مما قمت به لإسرائيل، من مرتفعات الجولان والقدس وإيران وغيرها"، وذلك في معرض ردّه على سؤال عن قوله إنّ اليهود الأميركيين الذين يصوّتون للحزب الديمقراطي هم "عديمو الولاء"، في تصريح اعتبره البعض معادياً للسامية.
وشدد خلال مؤتمر صحافي مطوّل عقده بصورة مرتجلة أمام البيت الأبيض على انه "أنا مسؤول عن أشياء عظيمة لإسرائيل".
من جهة أخرى، جدّد الرئيس ترامب اتّهامه لخصومه الديمقراطيين، ولا سيّما النائبة الفلسطينية الأصل رشيدة طليب، بـ"معاداة السامية".
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