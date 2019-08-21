(هيومان واتش ) تطالب بوقف إعادة لاجئي الروهينجا

يانجون ـ د ب ا : طالبت منظمة هيومان رايتس واتش ميانمار وبنجلاديش بإلغاء الخطط المقررة للبدء في إعادة 3454 لاجئا من أفراد الروهينجا من مخيمات في بنجلاديش إلى ولاية راخين. وقال ميناكشي جانجولي، مدير المنظمة لشؤون جنوب آسيا في بيان أمس ” ميانمار لم تتعامل بعد مع الاضطهاد الممنهج والعنف ضد أفراد الروهينجا، لذلك لدى اللاجئون كل الأسباب التي تثير خوفهم على سلامتهم في حال عودتهم”. ويشار إلى أنه طالما منعت ميانمار مسلمي الروهينجا من الحصول على المواطنة وقيدت حركتهم، وبداية من عام 2017، قام الجيش بطرد أكثر من 740 ألف شخص في حملة وصفها محققو الامم المتحدة بأنها ترقى للإبادة الجماعية. ويعيش أكثر من 100 ألف من أفراد الروهينجا في ميانمار في معسكرات احتجاز مفتوحة. ونقلت هيومان رايتس واتش عن أحد اللاجئين القول ” لا نريد العودة لميانمار، حيث لم يتم حتى إقامة مراسم جنازة لأحبائنا وانتهى بهم الأمر في مقابر جماعية بعد قتلهم”.

وقد نظم العشرات من لاجئي الروهينجا مظاهرة في بنجلاديش أمس الاول يطالبون فيها بالعودة بشرط الحصول على ضمانات لتأمين سلامتهم والحصول على المواطنة.