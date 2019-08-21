ريبيري ينتقل رسميا للعب في الكالتشيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقد فريق فيورنتينا بشكل رسمي اليوم، الأربعاء، مع نجم بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا السابق، فرانك ريبيري.
ونشر موقع النادي فيديو للاعب البالغ عمره 36 عاما، أثناء نزوله من طائرة خاصة في المطار، قبل اجتماع مع المسؤولين.
وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن حوالي 300 مشجع لفيورنتينا، كانوا في انتظار الجناح الفرنسي لاستقباله.
وقال ريبيري إن زميله السابق في بايرن، لوكا توني، مهاجم إيطاليا السابق الذي قضى فترتين مع فيورنتينا، ساعد على إقناعه بالانتقال.
وأضاف النجم الفرنسي الذي سيخضع لكشف طبي، قبل التوقيع على عقد لمدة عامين "لقد أبلغني أنه ناد عظيم وأنها مدينة رائعة".
وانضم ريبيري إلى بايرن في 2007، وأحرز 21 لقبا كبيرا مع العملاق الألماني، منها دوري أبطال أوروبا 2013 وكأس العالم للأندية، إضافة إلى خمسة ألقاب لكأس ألمانيا وتسعة ألقاب للدوري.
وسجل ريبيري 16 هدفا في 81 مباراة مع فرنسا، رغم اعتبار الكثيرين أنه لم يصل إلى مستوى الطموحات المنتظرة منه، على الصعيد الدولي.
وتجنب فيورنتينا الهبوط بصعوبة في الموسم الماضي.
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