البنتاغون: لا علاقة للولايات المتحدة بالانفجارات التي وقعت مؤخراً في العراق

ونقلت "الجزيرة" عن المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون قوله، إنه "لا علاقة للولايات المتحدة بالانفجارات التي وقعت أخيرا في مخزن للسلاح في العراق".

وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس قد حمّل في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، أميركا مسؤولية استهداف المقرات العسكرية العراقية، فيما أكد امتلاك الحشد معلومات وخرائط وتسجيلات عن جميع أنواع الطائرات الأميركية متى أقلعت ومتى هبطت وعدد ساعات طيرانها في العراق.



وانفجر كدس للعتاد تابع للحشد الشعبي داخل مقر ملاصق لقاعدة بلد بمحافظة صلاح الدين امس الثلاثاء 20 اب 2019، دون معرفة اسباب الانفجار وذلك في ثاني حادث من نوعه خلال هذا الشهر بعد حادثة انفجار مخزن اسلحة قاعدة الصقر جنوبي بغداد.