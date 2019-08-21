انقرة: القوات التركية والأميركية ستعمل معا من داخل سوريا خلال الأسابيع المقبلة

اعلنت الرئاسة التركية، الاربعاء، أن القوات التركية والأميركية ستعمل معا من داخل سوريا خلال الأسابيع المقبلة. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن "جميع مواقع المراقبة التركية في سوريا ستظل قائمة وسنواصل تقديم الدعم لها"، موضحاً أن "القوات التركية والأميركية ستعمل معا من داخل سوريا خلال الأسابيع المقبلة".



وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل ايام، أن بلاده ستشن عملية عسكرية في سوريا.

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