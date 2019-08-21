مقتل 5 جنود في هجوم إرهابي وسط مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 5 جنود ماليين، الأربعاء، في كمين إرهابي تعرضت له دورية للجيش المالي بوسط البلاد.

وقال الجيش المالي، في بيان، إن "الجنود كانوا على الطريق بين بلدتي هومبوري وبوني على بعد نحو 100 كيلومتر شمالي حدود بوركينا فاسو عندما وقعوا في كمين للجماعات المسلحة"، من دون تحديدها.

وأضاف البيان: "تأسف القوات المسلحة في مالي لمقتل الخمسة وكذلك تدمير معدات عسكرية".

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ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مصادر أمنية محلية ترجح أن تكون الجماعات الإرهابية المحسوبة على تنظيم القاعدة هي المسؤولة عن الهجوم.

وجاء الهجوم بعد أيام من قتل مسلحين 24 جنديا في هجوم على وحدة للجيش ببوركينا فاسو.

وتستغل جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش التنافس العرقي في مالي وجيرانها لزيادة عمليات التجنيد والسيطرة على أراضٍ.

