أفادت معلومات صحفية عن "مقتل شخص نتيجة تحطم مروحية صغيرة بمقعدين في مقاطعة فولوغدا الروسية"، موضحةً أنه "عثر على جثة الطيار بالقرب من مكان سقوط المروحية وتم التعرف عليها".
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