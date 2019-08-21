أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل شخص نتيجة ​تحطم مروحية​ صغيرة بمقعدين في مقاطعة فولوغدا الروسية"، موضحةً أنه "عثر على جثة الطيار بالقرب من مكان سقوط المروحية وتم التعرف عليها".

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