«ليست مصر ولا السعودية» .. دولة عربية واحدة يمكن لمواطنيها دخول روسيا دون «فيزا»

الموجز

تسمح روسيا لمواطني دولة عربية واحدة الدخول إلى أراضيها دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة وفقا لسبوتنيك الروسية.

وبحسب بيانات موقع Passportindex فإن حملة جواز السفر الإماراتي يمكنهم دخول روسيا بغرض الزيارة لمدة 90 يوما دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.

ووقعت حكومة أبو ظبي وموسكو اتفاقية بشأن الإلغاء المتبادل لتأشيرات السفر، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 17 فبراير/ شباط الماضي.

ووفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية في فبراير الماضي، فإن "مواطني روسيا والإمارات الذين يمتلكون جوازات سفر صالحة وليس لديهم نية للعمل أو الدراسة أو الإقامة على أراضي إحدى الدولتين يعفون من نظام التأشيرة ويكون لهم الحق في الدخول أو الإقامة أو العبور عبر أراضي الدولة الأخرى دون تأشيرة لمدة 90 يوما".

Advertisements

وجاء في وثيقة منشورة على موقع "بوبليكيشون برافو غوف رو" في فبراير الماضي: "اتفقت حكومتا روسيا والإمارات العربية المتحدة، اللتان ترغبان في تبسيط شروط السفر لمواطني بلديهما، على أنه من أجل دخول دولة الإمارات العربية المتحدة، يحتاج الروس إلى جواز سفر دبلوماسي، جواز السفر الرسمي، أو جواز سفر لمواطني روسيا، الذي يثبت هوية المواطن الروسي خارج روسيا، بصلاحية لا تقل عن 6 أشهر".

وتفرض نفس الشروط تقريبا على وثائق السفر للمواطنين الإماراتيين الذين يعتزمون دخول أراضي روسيا.

وتنص الوثيقة على أن مواطني روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة حاملي جميع أنواع جوازات السفر يمكنهم استخدام حق الدخول دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما خلال 180 يوما إذا لم ينووا العمل أو الدراسة أو الإقامة في أراضي الدولة الأخرى.

يذكر أن المواطنين الروس قبل توقيع الاتفاقية كان يحصلون على تأشيرة دولة الإمارات العربية المتحدة عند الوصول إلى البلاد، في حين يجب على مواطني الإمارات التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مسبقة.