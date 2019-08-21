مسؤول اماراتي: أبوظبي شريك رئيسي في إطار التحالف بقيادة السعودية

أعرب نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال لدى ​الأمم المتحدة​، سعود ​حمد الشامسي​ عن أسفه لـ"جميع المزاعم والادعاءات التي وجهت إليها حول التطورات في عدن"، مؤكداً "ثبات موقف ​الامارات​ شريكا للتحالف"، داعياً إلى "التهدئة وعدم التصعيد من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين".

وأكد أن "الامارات شريك رئيسي في إطار التحالف بقيادة ​السعودية​ الشقيقة"، مذكرا بـ"التضحيات الكبيرة التي قدمتها ​الإمارات​ في إطار التحالف، وهو ما يدحض جملة المزاعم التي يتم الترويج لها اليوم في سياق الخلافات والانقسامات التي لا ترى دولة الإمارات نفسها طرفا فيها".

ونوه الشامسي بـ"الدور الهام الذي قامت به بلادي في تحرير عدن ومعظم الأراضي التي احتلها الانقلاب الحوثي، ومنعت بدورها ​الجماعات الإرهابية​ من استغلال الفراغ الأمني خلال هذه المراحل الحساسة والصعبة".

يذكر أن ​الحكومة اليمنية​ كانت حملت أمس الإمارات "مسؤولية الانقلاب الذي حدث في العاصمة المؤقتة عدن".