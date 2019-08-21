"مقترح فني عادل".. الحكومة تكشف آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء: الخارجية، الموارد المائية والرى، وممثلي وزارات: الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والرى، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والخبراء المختصين.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة العليا استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن أن مصر قدمت مقترحاً فنياً عادلاً يُراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها للكهرباء من السد، دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن اللجنة أكدت - خلال الاجتماع - أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقاً لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر قد وجهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع "السداسي" بين الدول الثلاث، والذي كان مٌقرراً عقده يومي التاسع عشر والعشرين من أغسطس الجاري، ليعقد يومي الخامس عشر والسادس من سبتمبر المقبل؛ للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.‎