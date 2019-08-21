أعضاء مجلس السيادة بالسودان يؤدون القسم الدستوري

أدى أعضاء "مجلس السيادة" القسم الدستوري اليوم الأربعاء، في القصر الجمهوري بالخرطوم، أمام رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان، الذي كان أقسم اليمين في وقت سابق اليوم، ورئيس سلطة القضاء عباس علي بابكر.
مهندس إبراهيم جابر، ومن المدنيين (اختارتهم "الحرية والتغيير"): القانوني حسن محمد إدريس، الأكاديمي الصديق تاور، الصحفي محمد الفكي سليمان، الناشط محمد حسن التعايشي، والأكاديمية عائشة موسى السعيد، إضافة إلى المستشارة في وزارة العدل رجاء نيكولا عبدالمسيح، وهى عضو مدني اختير بالتوافق بين الطرفين.
ويرأس البرهان مجلس السيادة ويضم في عضويته، من العسكريين (اختارهم المجلس العسكري)، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الفريق الركن ياسر عطا، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، اللواء الركن
ورمز سيادتها ووحدتها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويعتمد التعيينات القيادية في الحكومة والقضاء، لكن لا يختار شاغليها.
و"مجلس السيادة"، وهو رأس الدولة
ومن أبرز سلطات المجلس إعلان الحرب بناء على توصية من "مجلس الأمن والدفاع"، وإعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وله حق التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي، وسيرعى عملية السلام مع الحركات المسلحة.
وتصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة عدم التوافق.
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