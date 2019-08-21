القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت السلطات القضائية المصرية، اليوم الأربعاء، حكما بحبس أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، أحمد سليم أمين، واثنين آخرين، بالحبس أربعة أيام على ذمة تحقيقات حول ضلوعهم بملفات فساد.
وقالت السلطات في بيان نقلته وكالة الأنباء المصرية الحكومية، إنها قررت حبس المتهمين الثلاثة للتحقيق في الاتهام :المنسوب لهم بتلقي رشوة"، دون تفاصيل أكثر.
وألقت الأجهزة الرقابية أمس الثلاثاء، القبض على سليم بتهمة تقاضي الرشوة، وفق تقارير محلية لم تورد تفاصيل أكثر عن الرشوة أو المتهمين الآخرين.
والمجلس الأعلى للإعلام هو أعلى هيئة إعلامية رسمية بالبلاد يترأسها مكرم محمد أحمد الصحافي المقرب لنظامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، والنظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: حبس أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة الرشوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.