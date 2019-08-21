4 عطور نسائية يعشقها الرجال

غالباً ما يشكل العطر الجاذب الأول بين الرجل والمرأة، لا سيما إذا كان معتمداً على نغمات عطور تمتلك قدرة كبيرة على ترك انطباع لا يُنتسى لدى كلا الطرفين. بالتالي، سنعرفك في ما يلي، الى أبرز نغمات العطور المفضلة لدى الرجل، والى عطور نسائية يعشقها الرجال.

المسك



يتميز المسك برائحته الدافئة والمميزة، فما أن تستخدميه حتى تنثرين رائحتك في أرجاء المكان، إلا أن له مكانة خاصة في قلب الرجل، فاعتمديه من دون تردد، لأنك بالتأكيد ستلفتين الانتباه بشكل سريع. إضافة الى ذلك، يساهم المسك في إضفاء الرومانسية على علاقة الرجل بالمرأة.

خشب الصندل



هو من أكثر النغمات المستخدمة في العطور، يتميز برائحة عبقة وفواحة، كما أنه الطريق المختصر الى قلب الرجل، وما من شكّ أن هذه الرائحة ستجعلك أكثر أنوثة وتميزاً. فرائحة المسك مثيرة وستضفي عليك مزيداً من الرومانسية والجاذبية.

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الفانيلا



من المعروف أن رائحة الفانيلا تعمل على إثارة العواطف والأحاسيس، وتشعل شرارة الحب بين الرجل والمرأة، ذلك أنه من أبرز النغمات التي يفضّلها الرجل. إضافة الى أنه يقلل من حدة التوتر ويعمل على تهدئة الأعصاب، كما أنه يضفي الدفء والعاطفة على العلاقة بين الطرفين.

الياسمين



يتميز الياسمين برائحته الناعمة والخفيفة، وبما أن هناك الكثير من الرجال ممن لا يفضّلون الروائح القوية والثقيلة، فهذا الأمر جعلها من بين أفضل نغمات العطور التي يرغب الرجل في أن يشتمها على المرأة.