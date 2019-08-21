الصين: سنفرض عقوبات على شركات ضالعة ببيع تايوان طائرات حربية أميركية

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بكين: نددت الصين الأربعاء ببيع الولايات المتحدة 66 طائرةً حربية من نوع "إف-16" إلى تايوان، وتعهدت بفرض عقوبات على الشركات الأميركية الضالعة ببيع هذه الطائرات.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية غنغ شوانغ هلال مؤتمر صحافي "ستتخذ الصين التدابير الضرورية كافة لحماية مصالحها، ومن ضمنها فرض عقوبات على الشركات الأميركية الضالعة في عملية بيع الأسلحة هذه إلى تايوان".
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